La maison de Barbie est à louer

Le film Barbie sort en France le 19 juillet prochain au cinéma, Margot Robbie interprète Barbie et Ryan Gosling joue le rôle de Ken. Pour l’occasion, l’équipe de communication du film a vu les choses en grand puisque la véritable maison Barbie sera bientôt disponible à la location pour une nuit.

En effet, la maison de rêve de Barbie à Malibu est de retour sur Airbnb à l’invitation de Ken.



La « DreamHouse » offre une vue imprenable face à la mer et vous plonge dans l’univers de la célèbre poupée Américaine. « Les fans pourront alors réserver la chambre de Ken pour deux séjours individuels d’une nuit pour un maximum de deux invités chacun, les 21 et 22 juillet 2023 », déclare le site Airbnb.



L’ensemble des séjours seront gratuits, Airbnb a notamment prévu de faire un don à l’association Save the Children, venant en aide aux enfants et familles en difficulté.

À noter que tous les fans de Barbie peuvent réserver la chambre de Ken dès le 17 juillet à 19h sur airbnb.com/kendreamhouse. Les invités auront à leur charge leur voyage vers et depuis Malibu.