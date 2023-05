La Maison Joséphine Baker inaugurée à Chalon

Le Grand Chalon a inauguré ce lundi la Maison Joséphine Baker. Cet établissement est composé d’une crèche passerelle et un espace de rencontres entre parents. Le but est de lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge en renforçant le soutien apporté par l’agglomération aux familles du territoire.

La crèche passerelle est destinée à accueillir les enfants entre 18 mois et 4 ans dans un espace de transition qui permet d’habituer les enfants à se séparer de leurs parents et de prendre un rythme scolaire. Ils pourront ainsi commencer à développer des compétences nécessaires pour la maternelle (langage, motricité ou socialisation). 2 groupes de 14 enfants sont accueillis deux matinées par semaine de 8h30 à 12h.

L’espace d’écoute et de conseils pour les parents a subi des transformations durant l’été (installation d’une cuisine, réaménagement de la salle de change…). Le but est d’améliorer la fonctionnalité des locaux et du confort des enfants et les conditions de travail.

Cette inauguration a eu lieu durant la semaine de la parentalité organisée du 22 au 27 mai par le Grand Chalon. Des ateliers gratuits sont proposés aux futurs parents et parents et leurs enfants de moins de 6 ans.