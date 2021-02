La maison la plus étroite de Londres en vente

Etrange et discrète, mesurant 1m70 de large, avec sa façade bleu, la maison la plus étroite de Londres se trouve en vente pour la modique somme de 1 million d’euros. Sous une atmosphère d’Harry Potter, la maison dévoile ses secrets.

Au cœur du quartier de Shapherd’s Bush, coincée entre un salon de coiffure et un médecin généraliste, la maison s’étend sur cinq étages. A l’origine, le bâtiment accueillait un magasin de chapeaux, datant de l’époque victorienne. Ainsi, pour garder le cachet et l’esprit de l’époque, la maison a conservé sa petite vitrine, ornée d’une lampe en forme de chapeau melon.

Le directeur des ventes de l’agence, David Myers, explique le prix par le fait que la demeure, construite à a fin du XIXe siècle ou début XXe siècle, constitue “une part unique de l’histoire de Londres”.

Des dimensions bien pensées

Particulière par sa largeur, la maison n’en reste pas là dans ses différences. En effet, d’un coin à l’autre de l’habitation les dimensions des pièces sont étudiées afin de ne pas perdre de place.

La cuisine située à l’entresol reste l’endoit le plus étroit. Elle s’ouvre ensuite sur un coin repas mesurant le double. La demeure dispose d’un jardin de 2,5 m.

La visite continue au rez-de-chaussée où l’ancien magasin s’est transformé en entrée et le premier étage sont de tailles similaires. Le premier étage, outre une chambre et un bureau, dispose d’une terrasse offrant une vue sur les toits et les cheminées londoniens.

Ensuite, le deuxième étage offre une salle de bain avec baignoire. La chambre principale se trouve au troisième étage, auquel on accède à l’aide d’une trappe afin d’optimiser la place.