La Martinière Monplaisir : deux interpellations après l’attaque au mortier d’artifice

Les premières interpellations ont eu lieu suite à l’attaque du lycée La Martinière Monplaisir vendredi dans le 8e arrondissement de Lyon.



Les deux mineurs ont été interpellés. Le premier est suspecté d’avoir participé “à l’organisation des faits” et “d’avoir procédé à des tirs de mortiers”. Le second mis en examen est suspecté “d’avoir fait partie du groupe violent”.



L’un des mineurs a été placé en détention, l’autre sous contrôle judiciaire. Pour rappel, vendredi 10 et 15 individus armés de mortiers avaient tiré vers l’établissement scolaire.