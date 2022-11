La maternité d’Autun au ralenti pendant une semaine

La maternité d’Autun va rester partiellement fermée cette semaine. Une fermeture est liée à l’absence d’un remplaçant pour un gynécologue en arrêt maladie. Les accouchements et autres soins vont pouvoir se poursuivre, mais la continuité de service la nuit ne sera pas assurée.



Le député de la majorité Rémy Rebeyrotte a indiqué dans un communiqué que “Fermer la maternité d’Autun serait un scandale d’État. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre une carte de France. Cela voudrait dire qu’entre Nevers et Chalon sur Saone, sur un espace de plus de 170 km, il n’y aurait plus d’offre publique de maternité. Plus de 70000 habitants seraient sans solution garantie à moins d’une heure de chez elle. Celui qui signerait un tel arrêté de fermeture s’exposerait dans les heures qui suivent à un recours au pénal pour mise en danger de la vie d’autrui.”