Avis aux gourmands, l’émission d’M6 la meilleure boulangerie s’arrête en Bourgogne-Franche-Comté.



Après être passée en Côte d’Or et dans le Jura, l’émission fait étape en Saône-et-Loire ce vendredi.



Des boulangers du département vont recevoir la visite de Bruno Cormerais, Noémie Honiat et Norbert Tarayre. Ce soir rendez-vous à la boulangerie Polisson à Cluny et L’épi sucré à Saint-Léger-sur-Dheune.