La Métropole annonce le retrait de deux pistes cyclables provisoires

Des pistes cyclables avaient été mises en place dès l’annonce du déconfinement. Selon Le Progrès, deux d’entre elles vont finalement être retirées, jugées “contre-productives.”



Le président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld, a annoncé le retrait de deux pistes cyclables transitoires et le réaménagement de deux autres. La suppression des deux voies est jugée “contre-productive” par David Kimelfeld. “Nous avons trop de congestion et donc trop de pollution” a-t-il affirmé à nos confrères du Progrès.



Le pont de la Guillotière et l’avenue Maréchal de Saxe concernés



L’aménagement de la voirie a multiplié par trois le temps de parcours pour les véhicules. C’est le cas entre la place Gabriel Péri et la rue de la Barre via le pont de la Guillotière. La deuxième piste est celle de l’avenue Maréchal Saxe, qui engendre des embouteillages trop nombreux.



Deux réaménagements dans le 6e arrondissement



Première concernée : la rue Duquesne. Le Progrès affirme que la piste cyclable démarrera désormais au croisement avec l’avenue Foch. Le quai Charles-de-Gaulle sera réaménagé avec des feux clignotants au rond-point.



L’aménagement de la voirie pour les vélos doit se poursuivre dans les jours à venir. 85 nouveaux kilomètres sont attendus d’ici septembre 2020.