La Métropole de Lyon a déclenché son dispositif de viabilité hivernale

Suite aux précipitations survenues dans la journée du 15 janvier et à la chute des températures dans la nuit du 15 au 16 janvier, un risque de regel des chaussées restées humides et des zones basses est prévu. Plusieurs opérations sont donc programmées :

– Une opération préventive à partir de 18h sur les ponts

– Un traitement des lignes fortes de transports en commun à partir de 2h du matin

– Une opération de salage sur l’ensemble des zones sensibles du réseau à partir de 3h

du matin



En effet, un regel des chaussées est annoncé dans la nuit avec des températures minimales de – 5 degrés sur certains secteurs selon les prévisions



Pour faciliter le travail des équipes de viabilité hivernale, les usagers sont invités à leur laisser la priorité mais aussi à reporter les déplacements en voiture vers les transports en commun lorsque c’est possible.



C.B.