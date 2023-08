Alors que la Métropole de Lyon avait décidé de mettre en place l’expérimentation d’une peinture anti-îlots de chaleur dans le 7e arrondissement, cette dernière va être abandonnée en raison des résultats jugés non satisfaisants. En plus d’être inefficace, le revêtement s’avérait être salissant et trop cher pour le résultat obtenu.