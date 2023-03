La métropole de Lyon accorde une subvention de 335 000 aux acteurs de l’innovation en santé

La Métropole de Lyon accorde 335 000 euros de subventions pour soutenir trois acteurs de l’innovation en santé.



Le pôle de compétitivité Lyonbiopôle, qui anime et génère un écosystème ainsi qu’un emploi sur le territoire, bénéficiera de 235 000 €, la Fondation Cancéropole Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) faisant « preuve de concept » disposera de 80 000 € et un profit de 20 000 € sera attribué au cluster I-Care LAB, spécialisé dans l’innovation sanitaire et médico-sociale.



La vice-présidente de la métropole de Lyon indique dans un communiqué que ce soutien financier « illustre l’engagement de la collectivité auprès des acteurs de la Recherche et de l’Innovation en santé ».