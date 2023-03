La Métropole de Lyon acte le réaménagement du collège Vendôme

Le collège Vendôme, actuellement dépourvu de cantine, sera doté d’un nouveau restaurant scolaire permettant de répondre au besoin de production de 550 repas par jour. Le projet d’extension permettra également de regrouper l’ensemble des élèves sur un même site dans quelques années.



L’établissement accueille actuellement 800 collégiennes et collégiens répartis sur 2 sites : le 69, rue Vendôme et l’annexe rue Montgolfier située à 200 mètres du collège. Environ 400 élèves déjeunent à la cantine quotidiennement et doivent être acheminés à pied vers le Lycée Édouard Herriot ou en car, fourni par la Métropole, vers le collège du Tonkin à Villeurbanne.



550 places de cantines et une extension avec 6 nouvelles classes, permettant de rassembler tous les élèves sur le même site rue Vendôme va voir le jour. L’aménagement de la cour de récréation, comme l’ensemble du projet, sera travaillé avec les parents d’élèves, les équipes éducatives et la Ville de Lyon.

Le programme sera affiné dans les prochains mois pour répondre au mieux aux besoins des enseignants et des élèves.



Budget de l’opération : estimé entre 6,1 et 6,5 M€ HT, comprenant : la démolition du bâtiment existant, la construction d’un bâtiment pour la demi-pension et les nouvelles salles de classe, un logement de fonction pour le gardien de l’école primaire et l’aménagement d’une partie de la rue Crillon pour accueillir une cour de récréation.



Calendrier :

Études et programme : 2023

Études de maitrise d’œuvre et consultations travaux : 2024/25

Démarrage des travaux : 2026