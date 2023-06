La Métropole de Lyon annonce une augmentation des tarifs de cantine dans les collèges

La Métropole de Lyon a annoncé lors de l’assemblée plénière ce mardi une augmentation des tarifs de cantine dans les collèges.



Cette augmentation concerne seulement les familles les plus riches de la Métropole.

En effet, environ 28% devront désormais payer au maximum 6 euros contre 5.50.

Cependant, les tarifs seront identiques pour les familles appartenant aux 4 tranches les plus faibles.



Cette augmentation des tarifs se justifie tout d’abord par le contexte économique que connaît la France, « Dans un contexte d’inflation très forte, répercuter l’augmentation du prix des denrées alimentaires et de l’énergie » déclare Véronique Moreira, 13ème vice-présidente.

Par ailleurs, le président de la Métropole de Lyon affirme également que cette décision permettra plus de bio et local pour les repas des collégiens, « On a fait ce choix de prendre en grande partie en charge cette augmentation, qui va également permettre l’amélioration de la qualité des repas dans nos collèges ».

« Métropole Positive », groupe de droite, avait voté un amendement afin d’appliquer cette mesure de manière plus progressive. Mais la mesure à été pourtant adopté par le conseil métropolitain en l’état.