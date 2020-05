La Métropole de Lyon esquisse son plan de déconfinement

La stratégie de déconfinement s’esquisse pas à pas notamment dans la métropole de Lyon avec la remise d’un rapport intermédiaire.



Elle va mettre en place une campagne de sensibilisation auprès du public lyonnais afin de rappeler les règles sanitaire. Il s’agit de protéger la population afin de pouvoir relancer l’activité. La faculté de médecine de Lyon va, de son côté, multiplier ses actions de prévention.

“Se protéger c’est protéger les autres”

Un plan large de dépistage va être mis en place afin de prévenir au mieux des risques de propagation, ainsi la métropole soutient le tracing de l’ARS pour reconnaître les personnes “contact”. Elle incite également au port du masque dans tous les espaces public et le rend obligatoire dans tous les établissements recevant du public où du gel hydroalcoolique sera mis à disposition gratuitement.

Accompagnement psychologique et aide financière

La Métropole va mettre en place un plan d’accompagnement auprès des personnes les plus fragiles en communiquant avec elles mais aussi en soutenant le maintien et le renforcement des centres d’accueil et d’isolement de la Croix Rouge dédiés aux personnes sans logement. Une aide l’accès au logement sera mise en place avec une demande de report de la trêve hivernal. La Métropole qui souhaite mettre en place un plan “zéro retour retour à la rue post confinement” avec l’ouverture de 1 500 places d’accueil.

Accompagnement de la reprise économique

La possibilité d’une exonération de toutes ou partie des redevances d’occupation du domaine public et actuellement à l’étude. Les marchés forains devraient pouvoir reprendre dans le respect des conditions sanitaires stricts, une attention particulière sera portée aux food trucks. Pour les petites entreprises la création d’un fond “eau” sera mis en place pour les aider.

Reprise de l’éducation

Des équipement de protections sanitaire seront distribués aux écoles et un apprentissage des gestes barrières sera présent. La pause méridienne sera ré-agencer tout comme l’espace pour favoriser le respect de ces gestes. Les entrées et sorties seront également adaptées. Une aide pour lutter contre la fracture numérique sera mise en place à destination des collégiens et lycéens.

Aménagement du territoire urbain

Le territoire de la ville va être repenser pour favoriser les modes de déplacements afin d’éviter une surcharge des TCL. A travers un urbanisme tactique de nombreux espaces vont se voir piétonniers, un élargissement des trottoir va également être mis en place tout comme la création de nombreuses pistes cyclables ( 77 nouveaux km de pistes cyclables d’ici la rentrée.)

Relance de la vie culturelle

La réouverture progressive des musées de Lyon va prendre effet avec bien sûr un respect de règles sanitaires strictes ( port du masque, sens unique, distribution de gel hydroalcoolique ..) Les bibliothèques quant elles proposeront un accueil “hors les murs”. La préparation de la période estivale des associations sportives est assurée avec notamment la réouverture de certains parcs comme Miribel-Jonage.