La Métropole de Lyon expérimente la semaine des 4 jours

Suite à la réunion organisée avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, la Métropole de Lyon officialise la mise en œuvre de son agenda social 2023-2026 qui instaurera 10 grandes mesures pour un budget global de presque 17 millions d’euros et lancera, à partir du 1er septembre prochain, l’expérimentation de la semaine des 4 jours.



Cette expérimentation qui durera toute l’année scolaire 2023-2024 permettra d’évaluer la possible généralisation du dispositif et son déploiement à partir du 1er septembre 2024. Elle va être proposée sur la base du volontariat.



Près de 120 services vont ainsi être représentés lors de cette expérimentation et ciblera, à terme, près de 5 500 agents (soit 57 % des effectifs de la Métropole).



Un premier bilan sera réalisé au bout de 6 mois.