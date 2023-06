La Métropole de Lyon innove avec la création du réseau de chaleur urbain à Oullins

Nouvelle innovation pour la ville d’Oullins dans le quartier de La Saulaie.

C’est lors d’un Conseil organisé en début de semaine par la Métropole de Lyon qu’à été décidé la création d’un nouveau réseau de chaleur.



Suite au vote unanime des élus métropolitains, sera donc mis en œuvre un réseau tempéré valorisant l’énergie véhiculée par les eaux usées de la station d’épuration de Pierre-Bénite.

Le projet est prévu pour fin 2025 et a pour but d’installer une centrale enterrée pour le captage des eaux, un réseau enterré et un local technique dédié à la production de chaleur et de froid.

Il permettra de meilleures performances énergétiques plus écologiques, ainsi que des tarifs de la chaleur et du froid plus compétitifs par rapport aux solutions autonomes.



À savoir qu’au total, le projet produira 8,5 gigawattheures par an en chauffage et eau chaude sanitaire et 2,5 gigawattheures par an en climatisation.