La Métropole de Lyon lance son nouveau Projet des Solidarités

Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, a présenté le nouveau projet des solidarités de la Métropole pour la période 2023-2027. Pensé pour être comme « une feuille de route », ce projet vise à renforcer l’entraide et la cohésion en s’appuyant sur une politique d’accompagnement social. Le nouveau projet des solidarités a été travaillé pendant deux ans avec plusieurs centres sociaux ou associations, et comptabilisera près d’un milliard d’euros par an.

Ce budget a donc augmenté de 120 millions d’euros par rapport au précédent mandat. Cette augmentation s’explique par le besoin de créer un projet plus ambitieux et pallier « l’état inquiétant du social », qui « souffre en quantité », explique Pascal Blanchard, vice-président délégué à la Promotion de la santé, présent aux côtés du président de la Métropole.

Pour son nouveau projet, la Métropole a donc développée sept axes de travail. On retrouve ainsi :

L’accueil sans condition, selon la diversité et les besoins de chacun, dans un « esprit d’ouverture et de compréhension”.

Le pouvoir d’agir, afin que les personnes puissent “développer leurs capacités par elles-mêmes, dans leur propre environnement”.

Le pouvoir d’agir des professionnels, qui passe par le renouvellement des pratiques et la libération des initiatives pour « soutenir les équipes au maximum ».

L’hospitalité et le logement, dans l’optique d’une lutte contre le sans-abrisme et le mal logement.

Le prendre soin, qui se traduit par “le renforcement de la prévention et le soutien aux aidants”.

L’inclusion, qui passe par “une contribution au maintien et au développement des liens sociaux”.

Et enfin, l’émancipation, dans le but d’avoir une Métropole qui « élargit le champ des possibles » et lutte contre les ruptures sociales et scolaires.

Ces axes sont travaillés dans une démarche collaborative, ancrée sur le territoire.