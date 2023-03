La Métropole de Lyon lance un appel à projets pour favoriser l’accès au sport

La Métropole de Lyon a lancé, ce mercredi 1er mars, un appel à projets intitulé « sport inclusif et solidaire » afin de lutter contre les inégalités d’accès au sport et notamment pour les femmes. L’objectif est ainsi de soutenir financièrement les projets sportifs proposés par les clubs, les associations et les comités sportifs qui visent à contrer les inégalités d’accès à la pratique. Les candidats ont jusqu’au 10 avril pour participer dans l’espoir d’être sélectionné.