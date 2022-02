La Métropole de Lyon lance un appel à questions pour une réunion de synthèse sur la ZFE

Après six mois de concertation avec la participation de plus de 5 000 personnes, la Métropole de Lyon organise une dernière réunion de synthèse le mardi 1er mars de 18h30 à 20h30 en visioconférence sur la chaîne YouTube de la collectivité.

Ce mercredi, la Métropole lance un appel à questions. Les habitants du territoire sont invités à envoyer la question de leur choix sur la plateforme Jeparticipe. Ils ont jusqu’au 23 février pour s’inscrire sur la plateforme.

La Métropole de Lyon précise « qu’une trentaine d’habitants seront ensuite tirés au sort pour venir poser leur question en direct, le 1er mars, à l’Hôtel de Métropole. Brunon Bernard, Président de la Métropole et les vice-présidents Laurence Boffet et Jean-Charles Kohlhaas répondront aux questions posées. L’occasion de tracer des perspectives vis-à-vis des principales préoccupations exprimées lors de la concertation sur les impacts sociaux et environnementaux de la ZFE, son périmètre, son échéancier, les différentes solutions déployées en parallèle pour se déplacer autrement, les aides à l’acquisition de véhicules moins polluants, les dérogations, … ».

L’objectif de cette réunion est de revenir sur les temps forts de la concertation et de faire une première synthèse pour enrichir ou amender le projet d’amplification de la ZFE. La chercheuse du Laboratoire aménagement et économies des transports (LAET), Stéphanie Vincent interviendra lors de la réunion pour apporter son éclairage.

Pour suivre la réunion en direct sur YouTube le 1er mars : ici