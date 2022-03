La Métropole de Lyon lance une grande collecte de protections féminines

La Métropole de Lyon, aux côtés des communes du territoire, s’engage à nouveau contre la précarité menstruelle avec l’association Règles élémentaires et lance une grande collecte de protections féminines sur le territoire métropolitain.



L’idée est simple : déployer du 8 mars, Journée Internationale des Droits des femmes au 28 mai prochain, journée mondiale de l’hygiène menstruelle, des points de collecte de protections périodiques sur l’ensemble du territoire métropolitain afin de soutenir les femmes qui ont des difficultés à acheter ces protections.

L’appel est donc lancé auprès des habitants de la Métropole qui pourront déposer leurs dons dans 47 lieux du territoire : au sein de l’hôtel de Métropole, dans 26 mairies partenaires (communes du territoire et Lyon intra-muros), dans différentes Maisons de la Métropole…



Ces produits de première nécessité seront redistribués aux différentes associations de solidarité du territoire et notamment-Le Foyer Notre dame des sans-abris, Le Mas, l’Armée du salut, Habitat et Humanisme Rhône, Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge, Restos du cœur –mais aussi des associations étudiantes comme le Groupement des Associations et Élus Étudiants, Indépendant et Solidaire (GAELIS).