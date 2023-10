La Métropole de Lyon met en place le « congé menstruel »

Après avoir lancé il y a un mois l’expérimentation de la semaine de 4 jours, la Métropole de Lyon poursuit ses avancées en matière de ressources humaines, notamment auprès des femmes, en mettant en place à partir de ce dimanche deux nouvelles autorisations spéciales d’absence, l’une pour « congé menstruel », l’autre pour « arrêt naturel de grossesse ».

Ces deux autorisations spéciales d’absence sont le fruit d’une volonté en faveur de la santé et du bien-être au travail, d’une plus grande égalité femmes-hommes et d’un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle pour les agentes, qui représentent 50 % des effectifs de la collectivité.

L’autorisation spéciale d’absence au titre du « congé menstruel » sera accordée sur présentation d’un certificat médical établi par un gynécologue ou un médecin traitant qui atteste d’une pathologie ayant pour conséquences des règles douloureuses. Deux jours par mois seront accordés avec possibilité de télétravailler pour celles et ceux qui le souhaitent, selon leur état de santé.

Une autorisation spéciale d’absence pour « arrêt naturel de grossesse » sera également mise en place pour soutenir les femmes et leurs conjoints, s’ils sont agents de la Métropole, qui doivent surmonter cette épreuve aux conséquences physiques et psychologiques.

Ces deux jours pourront être pris dans un délai de trois mois après l’arrêt naturel de grossesse, en une seule ou en deux fois.

Ces deux mesures d’autorisations spéciales d’absence (ASA) ont été adoptées à l’unanimité le 18 septembre par le comité social territorial de la collectivité.