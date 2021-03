La Métropole de Lyon met en place une prime “éco-chaleur”

La Métropole de Lyon propose un nouveau service d’accompagnement et d’aides financières. Il s’agit d’une prime “éco-chaleur” qui s’adresse aux collectivités territoriales, aux entreprises, aux promoteurs, aux aménageurs, aux associations, aux bailleurs sociaux, qui souhaitent installer une chaufferie bois, du solaire thermique, de la géothermie ou un réseau de chaleur.



Les subventions peuvent aller jusqu’à 70 % des montants pour la partie études et des aides forfaitaires sont déterminées selon la production de chaleur en Énergie Renouvelables pour la partie travaux.



Cette nouvelle prime est financée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et avec le soutien de l’Alec Lyon (Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon). Elle vise à favoriser la filière des Énergies Renouvelables et de Récupération thermiques sur le territoire de la Métropole lyonnaise.