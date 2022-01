La Métropole de Lyon se charge de la collecte des sapins de Noël

Après les traditionnelles fêtes de fin d’année, place à la traditionnelle collecte des sapins de Noël de la Métropole de Lyon. Comme chaque année depuis 16 ans, la Métropole met en place plusieurs points de collectes sur la ville et ses environs. Les Lyonnais pourront déposer leur sapin dans un des 200 points de collectes ouvert du 5 au 19 janvier.



Ce recyclage des sapins de Noël s’inscrit dans les principes du développement durable, puisqu’il permet de lutter contre les dépôts sauvages et le surcoût de traitement. En effet, la collecte et le traitement d’un dépôt sauvage coûte 10 fois plus cher à la collectivité qu’un dépôt en déchèterie. Et enfin cette collecte permet de valoriser les sapins collectés dans les centres de compostage métropolitains.

Chaque année, le nombre de tonnes de sapins récoltés augmentent puisqu’au lancement en 2007, 20 tonnes de sapins avaient été collectées, alors que l’an passé, ce sont 312 tonnes de sapins qui ont été récupérés et recyclés soit quinze fois plus !

Attention, tous les sapins ne sont pas acceptés. Seuls les arbres naturels avec ou sans socle en bois (croix, buchette), ainsi que les sac à sapins compostable marqué « ok compost », les sacs « Handicap International » et les sacs bruns clairs à amidon de maïs sont acceptés.