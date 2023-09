La Métropole de Lyon va proposer un congé menstruel et un congé de fausse couche

La Métropole de Lyon va faire dans l’innovation et pour la bonne cause ! En effet, un congé menstruel sera proposé aux salariées ainsi qu’un congé dans le cadre d’un arrêt naturel de grossesse, autrement dit fausse couche. Des mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la politique d’égalité homme-femme. La Métropole de Lyon doit exposer plus en détails ces mesures ce vendredi après-midi lors d’une conférence de presse.