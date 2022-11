La Métropole de Lyon verse plus de 100 000 euros à la Ligue contre le cancer

La Métropole de Lyon vient de remettre un chèque de 108 149,71 euros à la Ligue contre le cancer grâce aux 35 457 tonnes de verre collecté dans les 2 758 silos à verre répartis dans les 59 communes du territoire.

Les 108 149,71euros versés à la Ligue contre le cancer correspondent à une hausse de 7 219,71 euros par rapport à l’année dernière, ce qui représente aujourd’hui 23,84 kg par habitant et par an.

Pour chaque tonne collectée et recyclée la Métropole reverse 3.05 euros à la Ligue. La collecte des emballages en verre est passée de 24 000 tonnes en 2010 à plus de 35 000 tonnes douze ans plus tard en augmentation de plus de 30%.