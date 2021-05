La Métropole et la Ville de Lyon lancent le mois de l’Europe

Le 9 mai prochain sera organisée comme chaque année la journée de l’Europe. A cette occasion, la Commission européenne a créé l’évènement “Le Joli mois de l’Europe”. La Métropole et la Ville de Lyon s’y associent afin de sensibiliser la population aux enjeux d’une Europe plus sociale et plus verte.

Durant tout le mois de mai, des animations seront proposées un peu partout sur la Métropole avec comme objectif de faire redécouvrir l’Europe, ses projets et le Pacte Vert européen, un plan d’investissement structurant lancé en décembre dernier par la Commission européenne pour stopper le réchauffement climatique et mettre en avant la justice sociale.

Hélène Dromain, vice-présidente de la Métropole de Lyon

Coopération européenne et internationale et tourisme, sur les différentes actions organisées dans la Métropole

Ce lundi à Lyon, une rame de tramway circulant sur les lignes T1 et T2 a été décorée aux couleurs de l’Europe. Ce tramway porte les principaux messages du Pacte vert européen.

Présent lors de cet évènement, le Président de la Métropole Bruno Bernard a tenu à rappeler l’importance de l’engagement européen, tout en insistant sur la politique responsable menée par la Métropole : “Je suis convaincu que nous devons agir en coopération au niveau européen pour lutter contre les dérèglements climatiques et réduire les inégalités sociales.

Depuis le début de ce mandat, nous agissons à travers une politique plus responsable qui privilégie le développement des transports en commun et des mobilités actives, la végétalisation des espaces publics, le développement d’une alimentation saine et durable dans la restauration scolaire ou encore la rénovation des bâtiments publics.”