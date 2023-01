La métropole lance la concertation sur le réaménagement des quais de Neuville

Une concertation va être lancée concernant le projet de réaménagement des Quais de Neuville depuis l’avenue Carnot jusqu’au rond-point Burdeau/Dugelay.



Selon la Métropole de Lyon, ce secteur présente actuellement un inconfort pour l’ensemble des usagers, notamment pour les piétons et les cyclistes qui ne bénéficient pas d’itinéraires continus et sécurisés.

le but du réaménagement : améliorer les transports en commun, d’intensifier la présence du végétal, d’améliorer le caractère piétonnier et cyclable des espaces, en anticipant notamment l’aménagement de la Voie lyonnaise n°3.



Le projet permettra par ailleurs de mettre en valeur le patrimoine de la ville, ses commerces et son marché, de recréer le lien avec la Saône par la renaturation des berges. Le paysage exceptionnel de ce secteur sera également valorisé.



Le bilan qui sera tiré de l’ensemble des contributions servira de base pour la conception du futur projet.

Une première réunion publique est organisée le 19 janvier, afin de partager le diagnostic d’analyse et de fonctionnement de l’espace public, ainsi que les pistes d’enjeux et de réaménagement qui seront travaillées au cours des ateliers.



Les usagers et habitants sont toutes et tous invités à contribuer à la concertation sur ce projet via la

plateforme jeparticipe.grandlyon.com . La concertation aura lieu du 17 janvier au 17 mars