La Métropole ordonne l’exonération des loyers pour 471 locataires de son patrimoine immobilier

Ce vendredi, la Métropole de Lyon a décidé d’exonérer les loyers de 471 locataires de son patrimoine immobilier. Cela correspond aux trois prochaines échéances mensuelles. Parmi ces locataires, on retrouve 117 associations, 133 exploitations agricoles et 221 entreprises.



La Métropole a également annoncé que les locataires en difficulté, ceux qui n’ont pas encore pu payer les loyers déjà facturés, se verront accorder un délai de six mois, sans pénalités.