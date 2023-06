La ministre de l’Enseignement et de la Formation dans l’agglomération lyonnaise ce jeudi

Dans le cadre des journées portes ouvertes de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Vénissieux et du salon Go Entrepreneurs, Carole Grandjean sera présente ce jeudi sur place.



Ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, elle abordera lors de l’AFPA l’ensemble des chantiers qu’elle a prévus pour la formation tout au long de la vie.

Pour le salon Go entrepreneurs, la ministre soulignera l’importance des liens écoles-entreprises avec par exemple l’importance de la formation des actifs pour reprendre ou créer une entreprise.