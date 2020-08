La mosquée Omar de Bron ravagée par un incendie

Un incendie s’est déclenché dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3 h, dans l’ancienne mosquée, qui est désormais un local annexe du nouveau lieu de culte construit à proximité. Les dégâts sont considérables avec près de 100m2 de rez-de-chaussée totalement ravagés par les flammes.

Selon les premières constatations effectuées, deux départs de feu ont été identifiés à deux endroits différents du local, dont l’un au niveau de la boîte aux lettres. Il aura fallu deux heures aux sapeurs-pompiers pour maîtriser l’incendie. Aucune victime n’est à déplorer.

Le conseil français du culte musulman (CFCM) et la Grande Mosquée de Lyon, dénonce un acte volontaire. Dans un tweet le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a qualifié cette incendie de criminel. Il est ajouté que “le préfet condamne fermement cet acte” et indique avoir “échange ce matin avec les représentants du culte musulman pour les assurer de tout son soutien.“

Une enquête a été ouverte pour dégradations volontaires par incendie. Elle a été confiée à la sûreté départementale de Lyon.