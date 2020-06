La musique pour la bonne cause avec le “Collectif Confiné Solidaire”

Depuis le 21 mars dernier, le “Collectif Confiné Solidaire” propose à des musiciens, auteurs, compositeurs du monde entier, de participer à l’élaboration de clips musicaux inédits. Le principe est simple, il suffit d’envoyer quelques notes ou même quelques mots en vidéo. Ces compositions seront ensuite montées et mixées pour donner naissance à un clip musical. Professionnels, débutants ou amateurs, tous sont invités à participer à ce projet participatif solidaire. En effet, l’ensemble des droits d’auteurs et des bénéfices sont versés à des associations caritatives. Le “Collectif Confiné” souhaite désormais s’inscrire sur le long terme.



Lancé au début du confinement par le célèbre musicien français, Pierre-Etienne Michelin, le projet a très vite été une franche réussite. À l’origine de cette initiative, le batteur de Michael Jones, décide de lancer une suite d’accords sur ses réseaux sociaux et sa chaîne Youtube. Les artistes et musiciens du monde entier sont invités à lui transmettre une vidéo dans laquelle ils sont chargés de composer sur le morceau de base. Pierre-Etienne Michelin s’occupe alors du montage et du mixage. A sa grande surprise, une véritable chanson naît et le résultat est bluffant.



Collectif Confiné Solidaire – Le Clan des Confinés – Clip n°1 :

Le musicien qui a travaillé avec Shy’m, Amel Bent ou encore Jenifer, décide donc de réitérer l’expérience. Depuis ce premier succès, quatre nouvelles vidéos ont vu le jour (Respire Encore, L’Été 2020, Ça Fait Longtemps Déjà… et Un Toit, Ça Ira…) et un sixième clip est en préparation. Le collectif musical participatif solidaire a d’ailleurs effectué un premier partenariat avec “EMMAÜS Solidarité” lors de la sortie de la cinquième vidéo. Intitulé “Un Toit, Ça Ira”, le titre du clip musical est en référence à l’association qui lutte contre l’exclusion. Le collectif s’offre également deux parrains de renom pour cette nouvelle vidéo, il s’agit de l’ex-patineur lyonnais, Gwendal Peizerat et du célèbre chanteur français, Michael Jones. À noter que l’intégralité des bénéfices seront reversés au mouvement crée par l’Abbé Pierre.



Collectif Confiné Solidaire – Un Toit, Ca Ira… – Clip n°5 :

Une sixième vidéo est donc actuellement en préparation, elle s’intitulera “Écris-Moi”. Le Youtubeur français, “Amixem”, sera le parrain de ce nouveau clip musical. Pierre-Etienne Michelin a également effectué un nouveau partenariat avec l’association “Enfants du Désert” dont Amixem est très proche.

Et la magie devrait encore opérer…