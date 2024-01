La nouvelle carte des quartiers prioritaires dans le Rhône et à Lyon

La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans le Rhône et de la Métropole de Lyon a été mis à jour. Idem pour l’ensemble du territoire de la France métropolitaine, pour une entrée en vigueur dès 2024. Du côté de Lyon, la Métropole compte désormais 43 quartiers politiques de la ville tandis que le nouveau Rhône en comprend 5, soit un total de 48 contre 43 auparavant. 186 400 habitants bénéficieront de cette politique publique, soit exactement 21 400 habitants supplémentaires. De plus, les quartiers de Neuville-sur-Saône et de Tarare ne font plus partie du dispositif, cependant les communes d’Ecully, de La Mulatière et de Vernaison voient l’un de leurs quartiers entrer dans la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

10 ans après la publication de la loi Lamy qui retenait pour la première fois un critère unique de pauvreté afin de définir les QPV, cette nouvelle zone géographique tient compte de l’évolution récente des réalités socio-économiques. Ce nouveau zonage a été défini à partir des données issues des travaux des services de l’Insee. Afin de mettre à jour ce dispositif, certains critères législatifs ont été appliqués : le quartier doit s’inscrire dans une unité urbaine de plus de 10 000 habitants et le nombre minimal d’habitants d’un QPV est fixé à 1 000.