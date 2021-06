La nouvelle carte d’identité arrive dans le Rhône le 28 juin

À compter de ce lundi 14 juin, 35 départements vont proposer la nouvelle version de la carte d’identité nationale (CNI).

Cette nouvelle carte a été testée dans trois départements (l’Oise, La Réunion, la Seine-Maritime) depuis le 15 mars dernier. Deux premières phases de déploiement de la nouvelle CNI ont eu lieu le 17 et le 31 mai dernier.

Plus petite que l’actuelle, la carte est au format d’une carte de crédit (85,60mm × 53,98mm). Elle possède une puce électronique, « hautement sécurisée » sur laquelle sont inscrits : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, taille, sexe, date de délivrance de la carte et date de fin de validité.

Le 28 juin prochain, la dernière phase de déploiement verra l’arrivée de la nouvelle carte dans les départements de l’Ain, de l’Isère et du Rhône. Un règlement européen impose la généralisation de cette carte à partir du 2 août 2021 partout sur le continent.