La Part-Dieu : un homme grièvement blessé en fracassant une vitrine

Un homme a été grièvement blessé ce jeudi soir au centre commercial de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. Vers 21h40, il aurait fracassé plusieurs vitrines à coups et trottinette électrique et d’extincteur avant que l’une d’elles ne lui tombe dessus.

Trois magasins ont été visés. Au cours des multiples dégradations, un témoin a tenté de s’interposer.



Les pompiers et le SAMU sont intervenus. Le pronostic vital de la victime est engagé. L’homme a été transporté à l’hôpital Edouard Herriot.

Une enquête est en cours pour identifier la victime, elle est menée par la Brigade de Sûreté Urbaine .