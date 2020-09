La Part-Dieu : une grande vente de plantes à petits prix

Le centre commercial de la Part-Dieu se met au vert. A partir de ce mercredi et jusqu’à samedi, le collectif “Plantes Pour Tous” fondé en 2017 par deux paysagistes-urbanistes passionnés de plantes, prend ses quartiers sur la place centrale du centre de shopping de la Part-Dieu de 9h30 à 20h.



Cette vente éphémère propose de plantes de différentes tailles entre 2€ et 15€. L’objectif est de proposer des conseils botaniques personnalisés et permettre à chaque visiteur de se procurer des plantes vertes, tropicales et cactus à des prix abordables, tout en soutenant des productions horticoles éco-responsables.