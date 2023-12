La perpétuité requise contre Monique Olivier, le verdict attendu ce mardi

Tristement connue comme l’épouse du tueur en série décédé, Michel Fourniret, Monique Olivier est actuellement jugée depuis le 28 novembre dernier pour complicité d’enlèvements, viols et tentatives de viol et de séquestrations suivies de mort de trois jeunes filles : Angèle Domèce, Estelle Mouzin et Joanna Parrish. Le parquet a requis ce lundi la perpétuité contre la femme âgée de 75 ans, assortie d’une période de sûreté de 22 ans. Les jurés doivent rendre leur verdict ce mardi. Ses avocats ont assuré qu’elle ne ferait pas appel de la décision quoiqu’il arrive.