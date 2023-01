La piscine Alice Milliat fermée pour problèmes techniques

Suite à un incident technique, la piscine Alice Milliat de Bourgoin-Jallieu, est fermée jusqu’à nouvel ordre. Selon la CAPI “des dispositions sont prises pour pouvoir régler au plus vite la problématique actuelle et accueillir à nouveau l’ensemble des usagers.”



L’incident technique cause un dysfonctionnement de la centrale de traitement d’air. Actuellement, aucune date de réouverture de l’équipement ne peut être annoncée. En attendant la réouverture, le grand public est invité à se rendre dans les autres piscines à proximité : Fondbonnière à L’Isle d’Abeau, Saint-Bonnet à Villefontaine et Bellevue à Saint-Quentin-Fallavier.