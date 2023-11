La piscine Saint-Bonnet CAPI de Villefontaine va accueillir des sessions de formations du BNSSA et PSE1

La piscine Saint-Bonnet CAPI de Villefontaine va accueillir la session de formation 2024 du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et des Premiers secours en équipe de niveau 1. Une formation qui permet, à terme, de devenir maître nageur, entre autres. La formation aura lieu en-février et mars 2024. Plus d’informations sur le site du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes.