La piste du loup n’est pas écartée après des attaques dans le Rhône

Trois attaques avec prédation sur des troupeaux dont la responsabilité du loup n’est pas écartée, ont eu lieu dans le département du Rhône. Dans les nuits des 12 et 13 mars 2023, deux attaques ont eu lieu sur un troupeau de caprins sur la commune de Vernay ; et dans la nuit du 2 avril 2023, une attaque a eu lieu sur un troupeau d’ovins sur la commune de Genas.



Le service départemental de l’Office français de la biodiversité s’est rendu sur place afin d’effectuer les constats de dommage en présence de la direction départementale des territoires. L’Office français de la biodiversité a analysé les

constats et conclu, sur la base de l’examen des animaux et des circonstances des attaques, qu’il s’agit bien de prédations dont la responsabilité du loup ne peut être écartée.



Pour rappel, la présence du loup sur le département du Rhône est confirmée mais de manière sporadique à ce jour.