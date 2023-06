La place de l’horloge fait peau neuve à Tassin

Ce lundi, les travaux de l’incontournable place Vauboin, habituellement appelée place de l’horloge à Tassin, ont débuté. Ils s’achèveront dans 6 mois, en novembre prochain. Répartis en deux phases, les travaux ont pour objectif une meilleure répartition de l’espace public et sa végétalisation.

Depuis quelques années, la place de l’Horloge présentait des traces évidentes du passage du temps et du traffic lyonnais. Aujourd’hui, les trottoirs ne sont plus conformes aux règlementations et la cohabitation entre les différents modes de transports se fait difficile. Selon la Métropole de Lyon, les travaux permettront un accès plus sûr à la place et serviront à prévenir les accidents potentiels, favorisés par la chaussée détériorée.

Et pour ce faire, la ville a mis les moyens nécessaires, puisque le montant total des travaux est estimé à 600 000 €.

Dans l’optique d’aménager et de proposer une place plus « confortable » pour ses usagers, la Métropole prévoit l’ameublement de la voie, avec la création de 12 arceaux vélos et une place pour les personnes à mobilité réduite. Un anneau cyclable est notamment prévu pour permettre aux cyclistes de relier Tassin à Lyon en toute sécurité.

En plus de ces aménagements, la place de l’horloge devrait également être davantage végétalisée grâce à la plantation de 8 nouveaux arbres.

Côté pratique, les travaux seront répartis en deux phases : la première se déroulera du lundi 5 juin à fin août et s’étendra de la rue de la République à l’Est jusqu’à l’avenue du Général De Gaulle. La seconde phase s’achèvera fin novembre 2023, au nord de la place, de la rue de la République à l’Ouest par l’avenue Victor Hugo.

Piétons, cyclistes… restez là !

Selon la Métropole de Lyon, les accès piétons, cyclistes et PMR seront maintenus en l’état durant les travaux. Les arrêts de bus aussi ne devraient pas être re localisés et le service de desserte des transports en commun sera maintenu au même rythme. Seule la circulation automobile devrait être légèrement impactée durant les 6 mois prochains, puisque l’espace de la voirie sera réduit.

Rendez-vous en novembre 2023 pour pouvoir admirer le nouveau visage d’une des plus belles places lyonnaises.