La plaine du Bouchage inondée pour protéger Lyon

L’Isère et le Rhône sont placé en vigilance jaune pour les crues par Météo France, le Rhône déborde à Lyon avec les quais qui sont en partie inondés.



Les vannes de la station de pompage de Brangues dans le Nord-Isère ont d’ailleurs été ouvertes inondant volontairement la plaine du Bouchage pour protéger Lyon.



Les communes ont déclenché leur PCS et s’organisent pour mettre en œuvre les mesures de protection des biens et des personnes concernées. Des axes routiers communaux et départementaux sont déjà fermés et d’autres vont l’être progressivement en fonction de l’évolution de l’expansion. Vous pouvez suivre les perturbations sur le réseau routier départemental sur l’application www.itinisere.fr

Il est demandé à tous les habitants du Bouchage d’évacuer les véhicules dans des zones non inondables (plateforme de Cessenoud, silo, ou sur les communes environnantes). Tous les propriétaires d’animaux qui sont encore dans les champs doivent les évacuer.