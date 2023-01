La plateforme de revente pour la coupe du Monde de rugby ouvre ce mardi

Jour J pour les fans de rugby. La plateforme de revente officielle de billets pour la coupe du Monde de rugby 2023 ouvre ce mardi, c’est l’occasion pour les fans du ballon ovale de dénicher les dernières places mises en vente.

Dans 7 mois et 15 jours débutera la coupe du Monde de rugby en France. Mais pour assister à ces matchs, les places se font rares. À 18h, les retardataires pourront se procurer des billets jusqu’à 24h avant le coup d’envoi du match. Depuis le 12 janvier, les personnes ayant acheté des places lors des précédentes phases de vente en 2021 et 2022 ont eu la possibilité de proposer leurs billets sur la plateforme de revente officielle à un prix unitaire selon le match et la catégorie. Aujourd’hui, ce sont les acheteurs qui pourront accéder à la plateforme.

6 billets maximum par acheteur pourront être disponibles à l’achat. Les différentes transactions seront toutes effectuées en sécurité. “Les billets achetés ou revendus sur des sites non officiels ne garantissent pas l’accès aux stades de la coupe du Monde de Rugby 2023 et que les commandes associées seront annulées”, a déclaré World Rugby. Ces plateformes ont été mises en place pour lutter contre le marché noir.

“Après l’incroyable demande pour les billets de la coupe du Monde de Rugby 2023 lors des phases de vente organisées en 2021 et 2022, nous nous réjouissons de pouvoir offrir aux fans cette plateforme de revente officielle et sécurisée”, s’est félicité le président de France 2023, Jacques Rivoal.