Ce lundi, la plateforme Skyblog ferme définitivement. Incontournable dans les années 2000, la plateforme a marqué sa génération, avec plus de 600 comptes crées à la seconde.



Ces blogs étaient l’ancêtre des réseaux-sociaux, et les adolescents y racontaient leur vie, leurs amours, et leurs passions. L’institut national de l’audiovisuel (INA) ainsi que la Banque nationale de France (BNF) ont décidé d’archiver des millions de comptes en tant qu’archive.



Certains y voient un trésor sociologique, afin de mieux comprendre la psychologie des jeunes de l’époque. Les comptes vont donc se retrouver à côté de pièces historiques tel que la Bible de Gutenberg.

