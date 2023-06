La plus grande dictée de l’histoire sur les Champs-Elysées

Aux Champs-Élysées, au soleil, et une dictée.



Coup d’envoi ce dimanche 4 juin, de la plus grande dictée au monde sur l’une des avenues les plus célèbres au monde. Sera reconstituée une salle de classe avec estrade et tableau noir sur une superficie de 6 600 mètres carrés.



Pour y participer, il suffit de s’inscrire sur le site internet de la mairie de Paris. Cette dictée est accessible à tous, gratuite, et requiert pour seule condition : avoir au minimum dix ans.



Une fois tiré au sort, vous ferez partie des 1700 participants attendus et serez soumis à trois dictées de sujets différents. Des personnalités comme le journaliste Augustin Trapenard ou la romancière Katherine Pancol seront en charge de lire les textes. Un seul objectif : battre le record du monde de participants.