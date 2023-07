La plus longue lettre d’amour au monde va dépasser les 600 mètres

Qui n’a jamais glissé de petits mots d’amour à son amoureux(se), que cela soit sur un bout de papier chiffonné ou même par SMS ? Pour les plus romantiques d’entre nous, déclarer sa flamme à l’être aimé peut être un véritable talent, ou tout du moins, peut être une forme de thérapie.

Pour l’artiste Cocovan, en revanche, il s’agit plutôt d’art.

En effet, l’artiste chinoise exprime, de la pointe de son stylo, son amour pour le monde depuis six ans, maintenant. Intitulée « Word Letter », l’oeuvre a pour but d’être signée par une personne de chaque nationalité. Si elle a déjà parcouru 145 pays, il lui en reste, pour le moment, une cinquantaine à découvrir. Aujourd’hui, la fameuse lettre d’amour a déjà été signée par près de 25 000 personnes provenant des quatre coins du monde, et va bientôt dépasser les 600 mètres !

À terme, l’immense lettre, rédigée sur du parchemin, devrait être exposée dans un musée, tandis qu’une copie numérique sera envoyée… dans l’espace, en orbite autour de la Terre.