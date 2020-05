La plus vieille bouteille de Cognac vendue à 131 000 euros !

La dernière bouteille de Cognac de la maison Gautier a été adjugée ce jeudi à 131 000 euros par la maison de vente Sotheby’s qui enregistre un réel record dans le domaine.



L’acheteur qui remporte la précieuse bouteille surnommée “Grand frère”, n’est autre qu’un collectionneur privé asiatique. Il s’agit de l’une des trois dernières bouteilles de cognac Gautier de 1762. Pour ce qui est de “Petit frère”, une des deux autres bouteilles, elle avait également été vendue aux enchères à New York en 2014. La “Petite sœur” est quant à elle précieusement conservée au musée Gautier en France.



Le “Grand frère” qui est la plus grande des trois bouteilles est la plus ancienne bouteille de Cognac jamais vendue aux enchères. Un prix démesuré pour un véritable petit trésor ambré, de quoi faire rêver les amateurs de Cognac.