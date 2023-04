La police d’Ecully aide à comprendre ce qu’il s’est passé dans l’effondrement d’un immeuble à Marseille

D’après nos confrères de Lyon Mag, plusieurs équipes de la police technique et scientifique d’Ecully ont été envoyées à Marseille dans le but d’aider à comprendre ce qu’il s’est passé au 17 rue Tivoli dans la cité phocéenne, où un immeuble s’est effondré. La piste du gaz n’aurait pas été écarté contrairement à celle de l’insalubrité qui a été balayé par Benoît Payan, maire de Marseille, qui a indiqué que le bâtiment ne faisait pas l’objet d’un arrêté de péril et qu’il n’était pas situé dans un quartier recensé comme ayant un habitat insalubre.