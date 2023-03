La police nationale de la Loire cherche un nouveau maître à Malou

La police nationale de la Loire a récemment annoncé la proposition d’adoption de Malou, un ancien chien policier. Le toutou est un berger belge malinois de cinq ans, pucé et avec des vaccins à jour. Il souhaite trouver un endroit calme avec une famille aimante pour sa retraite.

La police met donc en place des rencontres pour trouver sa maison et son futur maître. Malou a besoin d’un grand environnement calme et sans animaux. Il aime se balader et est très joueur. Si vous êtes intéressés, contactez le 07 86 48 84 14.