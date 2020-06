La pollution à l’ozone progresse dans la région

L’observatoire de la qualité de l’air en Auvergne Rhône-Alpes (ATMO), a publié son bilan pour l’année 2019. La qualité de l’air s’améliore dans l’ensemble, même si la pollution à l’ozone progresse.

Les résultats de l’étude sont majoritairement positifs, avec une baisse notoire de la présence de particules fines et de dioxyde d’azote. La pollution à l’ozone, quant à elle, inquiète les autorités. Elle se développe notamment à cause de la chaleur dans les zones rurales situées en altitude. 4,34 millions d’habitants de la région sont ainsi exposés à un taux de ce polluant dépassant le seuil réglementaire. C’est deux fois plus que l’année précédente. L’Isère apparaît comme le département le plus touché, devant la Haute-Savoie et le Rhône.

Une véritable “mauvaise nouvelle” pour Marie-Blanche Personnaz, directrice d’ATMO, qui annonce que “le préfet a demandé une étude complémentaire”.