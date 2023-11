La Poste recrute dans la région pour Noël

La Poste lance son recrutement pour les fêtes de fin d’année. Dans un communiqué, La Poste indique qu’elle “renforce ses équipes avec le recrutement de 3 000 emplois saisonniers sur des postes de facteurs, opérateurs de livraison, de tri colis etc. dans toute la France”.



Dans la région, près de 300 postes en CDD sont à pourvoir en ce moment dans plusieurs départements dont l’Ain, le Rhône, l’Isère et la Loire.



Les profils recherchés sont des personnes ayant le sens du service, rigoureuses, ponctuelles, autonomes, avec un esprit d’équipe et de bonnes qualités relationnelles. Pour les facteurs, le Permis B est exigé.



Rendez-vous sur le site de la Poste pour postuler