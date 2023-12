La Poste se prépare à traiter plus 3 millions de colis

La Poste prévoit d’acheminer 3 millions de colis en Bourgogne-Franche-Comté cette année.



Les deux journées de pics d’activité, devraient avec lieu le vendredi 15 et le mardi 19 décembre.



Dans ce contexte, La Poste conseille à tous ses clients d’envoyer les colis avant le 15 décembre pour assurer la livraison à temps.

L’entreprise assure que “la livraison en 24h est désormais effective pour plus de 30% des volumes distribués par Colissimo. Cela est possible grâce au maillage des 19 plateformes Colissimo ultramodernes et à l’optimisation des plans de transport, tout en maîtrisant les émissions carbone, à savoir 357g de CO2 par colis (taux le plus bas annoncé sur le marché).”